Denizlispor, Costel Pantilimon ile sözleşme imzaladı

Yukatel Denizlispor, deneyimli kaleci Costel Pantilimon ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Ali Çetin, "Pantilimon'un kulübüyle olan işlemlerin gecikmesinden dolayı bugüne kaldı. Geç olsun, güç olmasın. Hayırlısıyla bugün akşam sözleşmeden sonra bizimle idmanlara da başlayacak" dedi.

Yukatel Denizlispor, transfer hamlelerine devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, 33 yaşındaki Romanyalı file bekçisi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde imza töreni gerçekleşti. İmza töreni öncesi konuşan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Bu hafta ligimiz başlıyor. Bu süreçte biraz gecikmemize rağmen, Pantilimon'un kulübüyle olan işlemlerin gecikmesinden dolayı bugüne kaldı. Geç olsun, güç olmasın. Hayırlısıyla bugün akşam sözleşmeden sonra bizimle idmanlara da başlayacak. Malumunuz geçmiş dönemde çok başarılı kaleciliklere imza atmış bir kardeşimiz. İnşallah önümüzdeki sezonda da bizimle beraber olup hayalimizdeki hedeflere taraftarlarımızla beraber bu süreçte bize eşlik edecek. Hayırlı, uğurlu olsun, Allah utandırmasın diyorum" şeklinde konuştu.

Pantilimon: "Ben buraya futbol oynamaya, takımıma yardım etmeye geldim"

Denizlispor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Costel Pantilimon, "Buraya geldiğimden beri ilk izlenimim çok çok olumluydu çünkü herkes çok nazik karşıladı. Ne kadar profesyonel olduklarını görebildiğim için de çok mutluyum. Harika bir şehire sahip olduğumuzu söylemem gerekiyor, çünkü dün akşam dolaşma ve yemek yeme fırsatım oldu. Yemekler çok güzel, insanlar çok güzel. Şehrin çok güzel bir tipi var, beğendiğim bir tarzda. Ben buraya futbol oynamaya, takımıma yardım etmeye geldim. Bu en önemli işim şu anda. Ben takımıma yardım edip hedeflere birlikte ulaşmak istiyorum. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Gelecekteki hedeflere yürümek için ne gerekiyorsa yapacağım"

Kulübün teklifi sonrası araştırma yaptığını dile getiren Pantilimon, "Herkese sordum. Sapunaru'ya da sordum. Çok fazla rumen arkadaşım var burada oynayan. Kendisi de kulüple alakalı güzel şeyler söyledi, buranın ne kadar güzel olduğunu anlattı. Sonrasında Thiago Lopez'i de tanıyordum, onunla da konuştum. Adaptasyon sürecinde yardımcı olacağını söyledi. Buraya geleceğim için de çok mutluydum açıkçası, o yüzden gelecekteki hedeflere yürümek için ne gerekiyorsa yapacağım" diye konuştu.

Öte yandan deneyimli eldiven, Robert Prosinecki ile çalışcağı için de mutlu olduğunu ve sabırsızlandığını söyledi. - DENİZLİ