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Denizlispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, 35 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:07 Kaynak: İHA
Süper Lig ekiplerinden Denizli spor, 35 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Denizlispor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sezon başında takım kadrosuna Kayserispor'dan dahil edilen Sapunaru'nun sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek, "Futbolcumuz Cristian Sapunaru ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze katkıları için teşekkür eder bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ
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