Denizlispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Denizlispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, 35 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Denizlispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Denizli spor, 35 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdığını açıkladı.


Denizlispor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sezon başında takım kadrosuna Kayserispor'dan dahil edilen Sapunaru'nun sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek, "Futbolcumuz Cristian Sapunaru ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze katkıları için teşekkür eder bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kayserispor, Denizlispor, Cristian, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:07 Kaynak: İHA
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