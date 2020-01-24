Denizlispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Denizlispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, bir süre önce kadro dışı bırakılan Cristian Sapunaru'nun sözleşmesi feshedildi.

Denizlispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, bir süre önce kadro dışı bırakılan Cristian Sapunaru'nun sözleşmesi feshedildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Romanyalı savunma oyuncusu Cristian Sapunaru ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Sapunaru, Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sonrası kadro dışı bırakılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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