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Denizlispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, bir süre önce kadro dışı bırakılan Cristian Sapunaru'nun sözleşmesi feshedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:38 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, bir süre önce kadro dışı bırakılan Cristian Sapunaru'nun sözleşmesi feshedildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Romanyalı savunma oyuncusu Cristian Sapunaru ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.
Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Sapunaru, Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sonrası kadro dışı bırakılmıştı.
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