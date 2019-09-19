Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da 30'ar bin TL'lik ceza rafa kalktı!
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Denizlispor'da 30'ar bin TL'lik ceza rafa kalktı!

1 saat önce

Geçen hafta evinde Konyaspor'a 1-0 yenilen yeşil-siyahlılarda kurmaylar, prim ve ceza yönetmeliğine göre futbolculara verilmesi kararlaştırılan iç saha mağlubiyetinin 30'ar bin TL'lik cezasını rafa kaldırdı.

Denizlispor'da 30'ar bin TL'lik ceza rafa kalktı!, System.String[]

Geçen hafta evinde Konyaspor'a 1-0 yenilen yeşil-siyahlılarda kurmaylar, prim ve ceza yönetmeliğine göre futbolculara verilmesi kararlaştırılan iç saha mağlubiyetinin 30'ar bin TL'lik cezasını rafa kaldırdı.


Kritik Kayserispor maçı öncesi yönetimden gelen haber futbolcular arasında sevinçle karşılandı. Takım, camiaya galibiyet sözü verdi.


Teknik direktör Yücel İldiz de Kayseri'den puansız dönmeyeceklerini ifade etti.


Konyaspor karşılaşmasından gereken dersleri çıkardıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Kayserispor karşılaşmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara'da Hacettepe ile oynayacağız. Ardından lig maratonu sürecek. Yoğun bir sürece giriyoruz. En iyi şekilde mücadelemizi sahada sergileyeceğiz. Takımıma inanıyorum" dedi.


Denizlispor'da eksik futbolcu bulunmuyor.

Denizlispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:50 
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