Denizlispor'da 4 yıldız eski takımlarına rakip - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'da 4 yıldız eski takımlarına rakip - Son Dakika Spor

Denizlispor'da 4 yıldız eski takımlarına rakip

6 saat önce

SÜPER Lig'de zorlu Trabzonspor deplasmanına bilenen son haftaların formda ekibi Yukatel Denizlispor'da 4 futbolcu eski takımlarına rakip olacak.

Denizlispor'da 4 yıldız eski takımlarına rakip, System.String[]

SÜPER Lig'de zorlu Trabzonspor deplasmanına bilenen son haftaların formda ekibi Yukatel Denizlispor'da 4 futbolcu eski takımlarına rakip olacak. Denizlispor kadrosunda ilk 11'in değişilmezleri arasına giren Rodallega, Olcay Şahan, Mustafa Yumlu ve Zeki, kariyerlerinde daha önce Trabzonspor'un başarısı için ter döktü.

Kolombiyalı golcü Rodallega ve Olcay, sezon başında bordo-mavili ekipten Denizli'ye transfer oldu. Akhisarspor'dan alınan Mustafa ve Zeki de bu kulüpten önce Karadeniz temsilcisinde uzun yıllar görev yaptı. Büyük umutlarla transfer edilip Denizlispor formasıyla yalnız 2 golü bulunan, 4 Ekim'deki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından beri 2 aydır suskun kalan Rodallega, gol orucunu eski takımına karşı bozmaya çalışacak.


Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Allahyar'ın son hali şaşırttı!
Söylediği söz başını yaktı! İşte Nzonzi'nin kadro dışı kalma sebebi Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti! Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 yendi!

Son Dakika Haberleri
19:58 Maçın ardından - Son Dakika Spor
19:55 Son Dakika! Fatih Terim'den Nzonzi açıklaması! - Son Dakika Spor
19:50 Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket - Son Dakika Spor
19:50 TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Menemenspor: 2 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor
19:48 Bayern Münih, iki hafta sonra sahadan galip ayrıldı - Son Dakika Spor
19:07 Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 yendi! - Son Dakika Spor
18:41 Fenerbahçe'de Miha Zajc sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 20:05:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'da 4 yıldız eski takımlarına rakip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]