Denizlispor'da 4 yıldız eski takımlarına rakip! Rodallega, Olcay, Yumlu, Yavru... - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'da 4 yıldız eski takımlarına rakip! Rodallega, Olcay, Yumlu, Yavru... - Son Dakika Spor

Denizlispor'da 4 yıldız eski takımlarına rakip! Rodallega, Olcay, Yumlu, Yavru...

6 saat önce

Denizlispor kadrosunda ilk 11'in değişilmezleri arasına giren Rodallega, Olcay Şahan, Mustafa Yumlu ve Zeki, kariyerlerinde daha önce Trabzonspor'un başarısı için ter döktü.

Denizlispor'da 4 yıldız eski takımlarına rakip! Rodallega, Olcay, Yumlu, Yavru..., System.String[]

Denizlispor kadrosunda ilk 11'in değişilmezleri arasına giren Rodallega, Olcay Şahan, Mustafa Yumlu ve Zeki, kariyerlerinde daha önce Trabzonspor'un başarısı için ter döktü.


Kolombiyalı golcü Rodallega ve Olcay, sezon başında bordo-mavili ekipten Denizli'ye transfer oldu. Akhisarspor'dan alınan Mustafa ve Zeki de bu kulüpten önce Karadeniz temsilcisinde uzun yıllar görev yaptı.


Büyük umutlarla transfer edilip Denizlispor formasıyla yalnız 2 golü bulunan, 4 Ekim'deki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından beri 2 aydır suskun kalan Rodallega, gol orucunu eski takımına karşı bozmaya çalışacak.


Mustafa Yumlu, Trabzonspor, Olcay Şahan, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:12 
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