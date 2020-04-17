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Denizlispor'da Aissati'ye Hollanda'dan talip var
6 saat önce
SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu İsmail Aissati'nin sezon sonunda Hollanda'ya döneceği ileri sürüldü.
SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu İsmail Aissati'nin sezon sonunda Hollanda'ya döneceği ileri sürüldü. Yeşil-siyahlılarla 1 yıl daha mukavelesi bulunan Faslı futbolcunun eski kulübü Twente ile flört halinde olduğu vurgulandı. Hollanda kulübü yetkilerinin de Aissati'yi çok istediği ve en kısa zamanda Denizlisporlu kurmaylara resmi teklif sunacağı vurgulandı. Aissati'nin de futbola başladığı Hollanda'ya dönmeyi çok istediği açıklandı. Bu ülkede PSV Eindhoven, Ajax, Twente ve Vitesse ekiplerinde görev yapan deniyimli oyuncu ardında Antalyaspor'a gelerek Türkye macerasına başlamıştı. Son 2.5 sezondur Denizlispor forması giyen Aissati, bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıkıp 5 asist yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:33 Kaynak: DHA
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