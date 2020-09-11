Denizlispor'da Ali Çetin güven tazeledi - Son Dakika

Denizlispor'da Ali Çetin güven tazeledi

Denizlispor'da Ali Çetin güven tazeledi Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda güven tazeledi.

Denizlispor'da Ali Çetin güven tazeledi, System.String[]

Denizlispor'da Ali Çetin güven tazeledi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda güven tazeledi.
Denizlispor Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültur Merkezi'nde yapıldı. Kongre öncesi üyeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek içeri alındı. Maske takan kulüp üyeleri salonda sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturdu.
Divan üyelerinin seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından başkan Ali Çetin kürsüye gelerek üyelere konuşma yaptı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren başkan Çetin, kulübün mevcut borcunun 45 milyon lira olduğunu açıkladı.
Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylanmasının ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ali Çetin, yeniden başkanlığa seçildi.
Çetin'in yönetiminde şu isimler yer aldı Salih Özcan, Can Cesur, Serkan Başbuğ, Kaan Şanlıkan, Ozan Katrancı, Nevzat Yakı, Uğur Bağbaşlıoğlu, Levent Çaputçu, Yavuz Cinkaya, Fikret Onur, Tolga Erdey, Mehmet Kavak, Hayati Işık, Taner Atilla.
Seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Çetin, 'Geçmiş dönemde bizimle yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarda yorulma olduğu için bu sezon bizden müsaade istediler. Ondan dolayı yeni yol arkadaşlarımızla beraber bu sezonu ve sonrasında devam etmek için kongre olması gerekiyordu' dedi.
Kulüplerin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Çetin, 'Hem gelir hem de sağlık açısından zor bir süreç yaşıyoruz. Transferlerimizi nokta atışı olarak bitirip, iyi bir Denizlispor seyrettirmek istiyoruz. Bu sene daha güzel bir Denizlispor olacak. Biz de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ancak yayıncı kuruluş ile gelirlerimiz arasında sıkıntı var. Hiçbir kulüp bir kuruş para almadı. Bu kulüplerin işini zorlaştırıyor. Biz canla başla transfer yasaklarını kaldırmak için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda transfer yapıp onların parasını ödemek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Kolay bir süreç değil. Allah bizim ve diğer kulüplerin yardımcısı olsun' diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Ali Çetin, Kongre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 00:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da Ali Çetin güven tazeledi - Son Dakika Spor

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