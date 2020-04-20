Denizlispor'da ara sakatlara yaradı - Son Dakika
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Denizlispor'da ara sakatlara yaradı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle maçların ertelenmesi sakat futbolculara yaradı.

Denizlispor'da ara sakatlara yaradı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle maçların ertelenmesi sakat futbolculara yaradı. Çalışmalarına 27 Nisan Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayacak yeşil-siyahlılarda 8 futbolcu iyileşti. Kaleci Tolgahan, Recep, Barrow, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey'in takıma sağlıklı bir şekilde döneceği açıklandı.


Futbolcularının tamamının iyileşmesiyle tam kadro çalışmalara başlayacak yeşil-siyahlılarda pandemi gerekçesiyle izinsiz ülkesine giden Gambiyalı oyuncu Barrow'a ise ağır para cezası verileceği kaydedildi. Henüz ülkesinden dönmeyen oyuncunun Denizli'ye nasıl geleceği merak konusu oldu. Başkan Ali Çetin, Barrow'un dönse dahi kadroya giremeyeceğini açıklamıştı.

Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:36 

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