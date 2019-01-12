Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Ayrılık Çanları

Denizlispor'da Ayrılık Çanları

1 saat önce

Transferde Ankaragücü'nden forvet Kehinde ile Balıkesirspor Baltok'tan stoper Oğuz Yılmaz'la sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Denizlispor'da Cihan, Muhammet Himmet ve Tisdell'in durumları belirsizliğini koruyor.

Denizlispor'da Ayrılık Çanları, System.String[]


Transferde Ankaragücü'nden forvet Kehinde ile Balıkesirspor Baltok'tan stoper Oğuz Yılmaz'la sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Denizlispor'da Cihan, Muhammet Himmet ve Tisdell'in durumları belirsizliğini koruyor. 

Yeşil-siyahlı kurmayların 3 futbolcudan 2'sini göndermek istediği öğrenilirken, son kararı teknik direktör Yücel İldiz'in vereceği vurgulandı. Oyuncuların devam eden Antalya kampında oldukça hırslı mücadele ettikleri, özellikle Tisdell'in tecrübeli hoca İldiz'in gözüne girdiği bildirildi. 

Denizlispor, şimdiye kadar Cenk Güvenç ve Mehmet Taş'la yollarını ayırmıştı. Dış transferde ise kanat ve orta saha arayışlarını sürdüren Denizlispor'un Balıkesirsporlu Sedat Şahintürk transferinden tamamen vazgeçtiği dile getirildi. Balıkesirspor Baltok'la alacakları için görüşmeyi bekleyen Sedat konusunda artık hamle yapmama kararı alan yönetimin başka alternatiflere yöneldiği iddia edildi. Yeşil-siyahlıların, Yeni Malatyasporlu Michael Pereira'yı ise gündemde tuttuğu açıklandı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:54 Kaynak: DHA

Spor
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