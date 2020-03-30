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Denizlispor'da Barrow gizlice kulüpten ayrıldı
6 saat önce
Daha önce kendisine ödeme yapılmaması nedeniyle iki kez Denizli temsilcisinden ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez koronavirüs salgını nedeniyle ülkeyi gizlice terk etti.
Daha önce kendisine ödeme yapılmaması nedeniyle iki kez Denizli temsilcisinden ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez koronavirüs salgını nedeniyle ülkeyi gizlice terk etti.
Barrow'un bu hareketi sonrası Denizlispor yönetimi de futbolcuyu defterden sildi. Gambliyalı oyuncunun Türkiye'ye dönse bile affedilmeyeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:52
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