Denizlispor'da Başkan Çetin iddialı

SÜPER Lig'de evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenip 8 maç aradan sonra kazanan ve düşme hattından uzaklaşan Yukatel Denizlispor'da yönetim de rahat bir nefes aldı. Haftalardır 3 puan alamamanın stresini yaşadıklarını belirten Başkan Ali Çetin, "İnandıktan ve birlik olduktan sonra önümüzde hiçbir engel duramaz" dedi. Taraftarlarının önünde çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Çetin, "Artık çıkışa geçmek ve seri yakalamak istiyoruz. Bunu yapacak potansiyele sahibiz. Takıma ve teknik ekibe güvenimiz tam. Yeni Malatyaspor maçı milat olacak" ifadelerini kullandı.

İdlib'de şehit olan askerlerimiz için büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Başkan Çetin, "Kazandık, mutluyuz ama bu buruk bir mutluluk. Ne yazık ki şehitlerimiz var. Yeni Malatyaspor maçını birlikteliğimiz sayesinde kazandık. Şimdi rakibimiz Fenerbahçe. İstanbul'dan da iyi bir skorla döneceğimize yürekten inanıyorum" dedi. Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılarda sakatlıkları devam eden sağ bek Tiago Lopes, sol bek Zakarya Bergdich ve orta saha Kibong Mbamba takımdan ayrı çalıştı. Üç futbolcunun da Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyeceği açıklandı.