Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Başkan Çetin Kırgın

Denizlispor'da Başkan Çetin Kırgın

40 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 36 puanla 2. sırada tamamlayan Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, şampiyonluğa gidilen yolda henüz sponsor bulamadıklarını söyledi.

Denizlispor'da Başkan Çetin Kırgın, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 36 puanla 2. sırada tamamlayan Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, şampiyonluğa gidilen yolda henüz sponsor bulamadıklarını söyledi. Şehirdeki iş adamlarının forma ve isim sponsorluğu konusunda kayıtsız kaldığını dile getiren Çetin, " Türkiye'nin ilk 100 şirketi arasına giren Denizlili 10 firma var. Denizli, Türkiye'nin ekonomisine katkı veren kentlerinden birisi. Takım şampiyonluğa giderken koca bir devre geçti, ne isim ne de forma sponsorumuz var. Formamızın önü de arkası da boş. Bu durum zorumuza gidiyor. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu utanç bir an önce sonlandırılmalı" dedi.

Takımın ilk yarıda gösterdiği performansı da değerlendiren Ali Çetin, "Hedefimiz 40 puana ulaşmaktı ama kazandığımız 36 puanı da asla küçümseyemeyiz. Sezonu yüzde 70 ihtimalle şampiyon bitireceğimizi düşünüyorum. Daha güzel işlere imza atacağız. Ara transfer dönemi geliyor. Ocak ayında birkaç takviye yaparak ikinci yarı daha iyi bir Denizlispor izleteceğiz. Stadımızda müthiş bir atmosfer oluşturuldu. Taraftarımız her maçımızda arkamızda itici güç oldu. Denizlililer ve taraftarlarımız ikinci yarıda da desteğini bizden esirgemesinler. Özlemle beklediğimiz Süper Lig'e bu sezon sonunda kavuşacağız" diye konuştu. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:26 Kaynak: DHA

Türkiye, Ali Çetin, Denizlispor, Spor
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