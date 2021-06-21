Denizlispor'da başkanlık için Süleyman Urkay iddiası

TFF 1'inci Lig'e düşen Denizlispor'da 16 Haziran'daki kongrede aday çıkmaması üzerine tekrar yapılması beklenen genel kurulda eski başkanlardan Süleyman Urkay'ın aday olması bekleniyor. Mevcut yönetimin 3 yıllık görev süresinin dolmasının ardından 16 Haziran'da yaptığı genel kurulda aday çıkmayınca kulüp belirsizliğe gömüldü. Mali krizle boğuşan, kadrosunda 7 futbolcu kalan ve transfer yasağı gelen Denizlispor'da yeni sezon öncesi bilinmezlik sürerken, mevcut Başkan Ali Çetin ve yönetiminin 15 gün içinde kulübü ilgili resmi birimlere teslim edeceği belirtildi. Ege ekibinde yeniden yapılması beklenen genel kurulda eski başkanlardan Süleyman Urkay'ın aday olabileceği öğrenildi. Ağır borç yükü ve transfer yasağına rağmen başkanlık için istekli olduğu öğrenilen Urkay'ın hazırlık yaptığı ifade edildi.