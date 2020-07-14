Denizlispor'da bayram havası - Son Dakika

Denizlispor'da bayram havası

SÜPER Lig'de kümede kalma yolunda şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u evinde geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü

SÜPER Lig'de kümede kalma yolunda şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u evinde geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor sevinç gözyaşlarına boğuldu. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle 3 ay duran sezonun başlamasının ardından 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak düşme hattına çok yaklaşan, 3 yabancı futbolcunun ayrılması, Onazi'nin kapıdan döndürülmesiyle kriz yaşayan yeşil-siyahlılar, kritik Trabzon galibiyetiyle adeta hayata döndü. Kalan 2 maç öncesi puanını 35'e yükselterek düşme hattına 3 puan fark atan Ege ekibinde teknik direktör Bülent Uygun'un yerine göreve getirilen teknik sorumlu Levent Kartop takımıyla ikinci maçında ilk galibiyet sevincini yaşadı.

Futbolcu olarak altyapısından çıkarak Süper Lig ve 1. Lig'de yıllarca forma giydiği kulübünde hayati öneme sahip haftalarda ateşten gömleği çekinmeden giyen 41 yaşındaki teknik adam, maç bitiminde ekibine ve oyuncularına sarılıp duygusal anlar yaşadı. Kartop ve bazı futbolcular gelen nefes gibi 3 puan sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Çok büyük coşku yaşayan Denizlispor, takımı üzerindeki baskıyı da bir nebze atmış oldu. Çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Levent Kartop, "Trabzonspor şampiyonluk mücadelesi veriyor. Böyle bir takıma karşı oynadık. İyi mücadele ettik, oyunu bırakmadık. Geriye düşmemize rağmen pes etmedik. Asla gerideyken mağlubiyeti düşünmedik" dedi.

Herkesin sahada yüreğini ortaya koyduğunu anlatan genç teknik adam, "Elbette çok anlamlı bir galibiyetti ancak işimizin bitmediğinin farkındayız. Bu takımı ligde tutacağız. Seneye daha da iyi olacağız" yorumunu yaptı.

Gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Kartop, "1 yaşındaki oğlum Levent Ufuk'un geçen hafta doğum günüydü. Ona galibiyeti armağan edecektim. Maalesef yenildik. Şimdi Trabzonspor galibiyetini oğluma armağan ediyorum. Benim için çok duygusal bir maç oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kalan 2 maçta Alanyaspor (D) ve Ankaragücü'yle karşılaşacak Denizli, haftaya Alanya'yı yenip rakiplerinin alacağı sonuçlara göre ligde kalışını ilan etmek istiyor.

TRABZONSPOR'A BÜYÜK DARBE

Yukatel Denizlispor bu sezon Trabzonspor'un adeta belalısı oldu. Bordo-mavili ekibi sezonun ilk yarısında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Rodallega'nın golleriyle 2-1 deviren yeşil-siyahlılar, evinde de rakibine aynı tarifeyi uyguladı. Atatürk Stadı'nda hayati önem taşıyan maçta Trabzonspor'u eli boş gönderen Denizlispor, rakibinden 6 puan alarak Karadeniz ekibinde şampiyonluk yolunda ağır darbe indirdi. Bu sezon toplam 4 kez sahadan yenik ayrılan Trabzonspor mağlubiyetlerin 2'sini Denizli'den aldı. Trabzon, ligde ilk yarıdaki mücadelenin ardından 16 maçlık yenilmezlik serisini yine Denizlispor önünde kaybetti. Tam 36 yıldır şşampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Trabzonspor böylece son 2 haftaya lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde girdi.

HÜSEYİN GÜVEN VERDİ

Denizlispor'da kariyerinde ilk kez Süper Lig maçına çıkan kaleci Hüseyin, Trabzonspor'a geçit vermedi. Stackhowiak'ın ayrılması, Tolgahan'ın elinin kırılmasıyla üçüncü kaleci olarak başladığı sezonda eldivenleri çok kritik maçta ilk kez eline geçiren 26 yaşındaki Hüseyin, 3 puanla büyük mutluluk yaşadı.


Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da bayram havası - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 18:33:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'da bayram havası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]