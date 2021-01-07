Denizlispor'da beklenen istifa
07.01.2021 12:11
Yukatel Denizlispor yönetiminin istifa etmesini beklediği Taner Atilla, sosyal medya hesabı üzerinden Yönetim Kurulu üyeliğini bıraktığını duyurdu.
Yukatel Denizlispor yönetiminin istifa etmesini beklediği Taner Atilla, sosyal medya hesabı üzerinden Yönetim Kurulu üyeliğini bıraktığını duyurdu.
Yukatel Denizlispor'da Kayseri yenilgisi sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yönetim kurulu, 4 ay önce taahhüt ettiği 500 bin TL'yi ödememesi ve yönetim kurulu üyelerinin onaylanmayan işleri yapması gerekçesiyle Taner Atilla'nın istifa etmesini beklediklerini söyledi. Bunun üzerine Taner Atilla sosyal medya hesabından, "Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Denizlispor'umuza ve Denizlispor Yönetim Kuruluna başarılar diliyorum" açıklaması yaparak görevi bıraktığını duyurdu. - DENİZLİ
Son Dakika Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek