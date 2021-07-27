Üye Girişi
Denizlispor'da belirsizlik bitmedi - Son Dakika

Denizlispor'da belirsizlik bitmedi

27.07.2021 11:26
Denizlispor'da belirsizlik bitmedi, System.String[]

Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da 3'üncü kez gerçekleştirilen genel kurulda yine başkan adayı çıkmadı.

Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da 3'üncü kez gerçekleştirilen genel kurulda yine başkan adayı çıkmadı.

Mali krizlerle boğuşan yeşil-siyahlılarda dün Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması gereken genel kurul çoğunluğun sağlanamaması üzerine 3 Ağustos Salı gününe ertelendi. Taraftarın yer aldığı kongreye hiçbir yöneticinin katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Denizlispor'a gönül verenler ise sosyal medyada isyan bayrağını açtı. Kimsenin kulübe sahip çıkmadığını belirten taraftarlar, başkan adayı bulunabilse bile kongrenin ligin başlamasına 10 gün kala düzenleneceğini belirtti.Taraftarlar, sezonun açılışına az bir zaman kala uçuruma sürüklenildiğini ifade etti. Denizlispor, Süper Lig'de küme düştükten sonra ilk olarak 10 Haziran tarihinde olağan genel kurula gitmiş ancak çoğunluk sağlanamamıştı. Kulüpte 17 Haziran'da ikinci kongre yapıldı ancak başkan adayı çıkmaması üzerine seçim gerçekleşemedi. Mevcut yönetim, haftalarca sessiz kaldıktan sonra 26 Temmuz'a olağanüstü kongre kararı aldı. Tarihi borç yükü ve transfer yasağıyla büyük bir bilinmezlik içine giren Ege ekibi, takımda geçen sezondan kalan 7 isim ve daha önce kiralık gönderilen gençlerle antrenmanlarını tesislerinde sürdürüyor.


- Denizli

Futbol Federasyonu, Nihat Zeybekci, Denizlispor, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da belirsizlik bitmedi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka 12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı 12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti 12:06 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti
Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı 11:54 Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu 11:50 İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 11:47 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü 11:43 Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi 11:05 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor
12:21 Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü
12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı
12:05 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti
12:03 Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı
11:50 TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi
11:44 Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi
11:15 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor
11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
11:04 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi
Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor         
12:45
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" tepkisi! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyet sonrası isyan etti         
12:18
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti         
11:01
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407         
10:51
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu         
10:29
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi         
09:51
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi         
18:06
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 13:05:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'da belirsizlik bitmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement