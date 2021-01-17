Denizlispor'da boykot yapan futbolcular maça antrenmansız çıktı - Son Dakika

Denizlispor'da boykot yapan futbolcular maça antrenmansız çıktı

17.01.2021 19:20

- Denizlispor'da boykot yapan futbolcular maça antrenmansız çıktı Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Problemler derinleştiği zaman oyuncular bir mesaj vermek istiyor" "Bir mesaj vermek istediler, o mesaj yerine ulaştı mı? ulaşmadı mı?

- Denizlispor'da boykot yapan futbolcular maça antrenmansız çıktı

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:

"Problemler derinleştiği zaman oyuncular bir mesaj vermek istiyor"

"Bir mesaj vermek istediler, o mesaj yerine ulaştı mı? ulaşmadı mı? bilemiyorum"

"Evet, antrenmana ve kampa gelmediler ama onlarla bir toplantı yapabildim"

DENİZLİ - Yukatel Denizlispor'da maça saatler kala futbolcular son antrenmana çıkmayarak, Hatayspor karşısına idman ve kampa girmeden çıktı. Mali sıkıntıların oluştuğu yeşil-siyahlı kulüpte maç öncesi yaşanan boykot ile ilgili olarak Teknik Direktör Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu.

Yeşil-siyahlı oyuncular Süper Lig'in 19. haftasında evinde Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Maça saatler kala son antrenmana çıkmayan takım, bugün maç öncesi idmana çıkmayarak ve kampa girmeden karşılaşmaya çıktı. Mali sıkıntıların yaşandığı Denizlispor Kulübü'nde paralarını alamayan futbolcular, durumu boykot etti. Kulüp destek çağrısı yaparken, önümüzdeki günlerde futbolcular ile bir araya gelerek konuşulacağı belirtildi.

Daha önce yeşil-siyahlı takımda yer alan Aissati sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Denizlispor Kulübünde paralarını alamayan 5 yabancı oyuncu da FIFA kanalıyla ihtar çekmişti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, boykot durumunun doğru olduğunu belirtti.

"Problemler derinleştiği zaman oyuncular bir mesaj vermek istiyor"

Teknik Direktör Koşukavak, "Ülke futbolunda birçok kulübün ekonomik problemleri var. Tabii bu ekonomik problemler derinleştiği zaman oyuncular bir mesaj vermek istiyor. Böyle bir şey yaşandı doğrudur. Bir mesaj vermek istediler, o mesaj yerine ulaştı mı? Ulaşmadı mı? Bilemiyorum. Bunun yanında benim de işim tabii ki zorlaşıyor. Çünkü bir teknik direktör, bir belediye başkanı gibi günde 10 tane karar alıyorsunuz. Yönetmeniz gereken çok dinamik var futbol kulübünde, kulübü yönetmek holding yönetmekten zordur, bence de doğru birçok insan bunu söylüyor. Antrenörün bu kadar problemle başa çıkması, güç bir şey ama oyuncularımın bana olan saygıları, bana olan hassasiyetleri işimi yapmam konusunda onların bir gayreti var. Ama ben de zorlayamıyorum, bir yere kadar sonuç itibari ile ben buraya geleli 25 gün olmuş, onlar burada 7 aydır, 2 senedir var. Bir işletmede geldiği 25 gün olan birileri o işletmede ki 1 sene ya da 7 ayda ki olan kişileri ikna etmesi güç bir şey, zor bir şey ama aramızda önemli bağlar kurdum kısa bir sürede" dedi.

"Onları ayağa kaldırmak çok kolay değil"

Teknik Direktör Koşukavak, "Evet, antrenmana ve kampa gelmediler ama onlarla bir toplantı yapabildim. Çünkü şu anda sadece yaşanan süreçte pandemi ile birlikte 3 günde maç, bir sanal antrenörlük yapıyor herkes bu zor bir şey sadece toplantı salonunda maç stratejisi hazırlamak, taktik ve diziliş bunlarla yürüyor biliyorsunuz. Antrenman yapamıyorsunuz ve bir de sayınız az olduğu zaman bir kat daha güçleşiyor. Bunun yerine insandan bahsediyoruz, insan fizyolojik, anatomik ve psikolojik ana hatlarla bir canlı, bu kadar fiziksel bir yorgunluğun üzerine psikolojik dirençleri kırılgan yaşıyor oyuncularım. Onları ayağa kaldırmak çok kolay değil" diye konuştu.

"Oyuncu kalitesini hızlı bir şekilde çözmek gerekiyor"

Transferlerden de bahseden Koşukavak, "Burada halledilmesi gereken, pek bir şey yok, 2 yönlü bir plan var. İçerideki oyuncuların sorunlarını çözmek, transfer döneminin bitmesine 10 gün var. Bu süre içerisinde de kadro derinliği yaratıp oyuncu kalitesini hızlı bir şekilde çözmek gerekiyor, bunun dışında yapılan bir şey işe yaramaz. İvedilikle çözülmesi gereken problemler bunlar. Çarşamba günü Galatasaray maçına gideceğiz, yarın öbür gün bakıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Denizlispor'da boykot yapan futbolcular maça antrenmansız çıktı
Denizlispor'da boykot yapan futbolcular maça antrenmansız çıktı
Denizlispor'da boykot yapan futbolcular maça antrenmansız çıktı
Denizlispor'da boykot yapan futbolcular maça antrenmansız çıktı

Spor Toto Süper Lig, Yalçın Koşukavak, Denizlispor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da boykot yapan futbolcular maça antrenmansız çıktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 6436 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi Vodafone Park'ta dev derbi başladı! Canlı anlatım Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü
Erdoğan 'geçmiş olsun' dedi mi? Ahmet Davutoğlu ve Selçuk Özdağ'dan birbiriyle çelişen iki farklı açıklama Erdoğan 'geçmiş olsun' dedi mi? Ahmet Davutoğlu ve Selçuk Özdağ'dan birbiriyle çelişen iki farklı açıklama         
19:41
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 16 araç birbirine girdi, 8 yaralı var Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 16 araç birbirine girdi, 8 yaralı var         
18:20
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi         
17:02
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Babasına Atatürk'ün hediye ettiği mendili maddi sıkıntıdan dolayı satışa çıkarttı Babasına Atatürk'ün hediye ettiği mendili maddi sıkıntıdan dolayı satışa çıkarttı         
11:51
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu         
23:17
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı         
18:54
Aşkları tam gaz devam ediyor! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni poz Aşkları tam gaz devam ediyor! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni poz         
17:47
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 20:28:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'da boykot yapan futbolcular maça antrenmansız çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei