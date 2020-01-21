Denizlispor'da Burak Çalık ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'da Burak Çalık ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Denizlispor'da Burak Çalık ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da devre arasından bu yana kadro dışı bırakılan Burak Çalık ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Denizlispor'da Burak Çalık ile yollar ayrıldı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da devre arasından bu yana kadro dışı bırakılan Burak Çalık ile yolların ayrıldığı belirtildi.


Denizlispor Kulüp Yönetiminden konu ile ilgili yapılan açıklamada oyuncuya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:


"Takımımız oyuncularından Burak Çalık'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Oyuncuya kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."


Öte yandan, tecrübeli futbolcu Burak Çalık'ın 2. Lig takımlarından Samsunspor ile görüştüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Denizlispor, Burak Çalık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:04 Kaynak: İHA
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