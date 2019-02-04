Denizlispor'da Buruk Sevinç

SPOR Toto 1. Lig'de zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Hatayspor'la 89. dakikada yeni transferi Kehinde'nin attığı golle 1-1 berabere kalıp liderlik koltuğunu sağlamlaştıran Denizlispor buruk sevinç yaşadı.





SPOR Toto 1. Lig'de zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Hatayspor'la 89. dakikada yeni transferi Kehinde'nin attığı golle 1-1 berabere kalıp liderlik koltuğunu sağlamlaştıran Denizlispor buruk sevinç yaşadı. Oyuna 63. dakikada girip 89. dakikada takımını ipten alan Kehinde, maç bitiminde soyunma odasında babasının ölüm haberini aldı. Teknik Direktör Yücel İldiz, Nijeryalı golcünün soyunma odasında sinir krizleri geçirdiğini belirterek, "Oyuncum golü atınca çok sevindi. Ancak maalesef kendisine kötü haberi ilettiğimizde yıkıldı. Tüm takım çok üzgün. Kazandığımız puanın sevincini yaşayamadık. Kehinde'yi teselli etmeye çalıştık. Futbolcum apar topar Nijerya'ya gitti. Hayat bazen sevinç ve matemi aynı anda yaşatabiliyor. Hepimiz çok üzgünüz" ifadeledrini kulllandı.



Karşılaşmayı da değerlendiren İldiz, "Kötü bir zeminde oynadık. Sahaya alışana kadar kendi futbolumuzu ortaya koyamadık. Çok şükür hiçbir futbolcuda sakatlık yaşanmadı. Böyle zeminler oyuncu sağlığı açısında oldukça sakıncalı. Aldığımız 1 puan değerli. Hatayspor son haftalarda çıkışa geçti. Ligde ve kupada iyi sonuçlar elde etti. Amacımız sezon sonuna kadar Süper Lig potasında kalmak" dedi. Ligin çok zorlu geçtiğini sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı şu cümleleri kurdu: "Her karşılaşma artık çok zor. Bu da ligin kalitesini artırıyor. İkinci yarıya bizim gibi zirve mücadelesi veren takımlarla karşılaşarak başladık. Tüm müsabakalarımızdan da alnımızın akıyla çıktı. Çizgimizi bozmadan ilerleyeceğiz. Artık evimizden oynayacağımız Altınordu maçına odaklanacağız." - Denizli

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Beşiktaş, Antalyaspor'u Farka Boğdu: 6-2

Antalyaspor Maçında Oyundan Alınan Caner Erkin, Sinirlerine Hakim Olamadı

Galatasaraylı Taraftarlardan Younes Belhanda'ya Büyük Tepki

Galatasaray'ın, Sezon Sonunda Fernando Muslera ile Yollarını Ayıracağı İddia Edildi