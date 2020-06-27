Denizlispor'da Çaykur Rizespor maçında 4 oyuncu forma giyemeyecek - Son Dakika

Denizlispor'da Çaykur Rizespor maçında 4 oyuncu forma giyemeyecek

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 29. haftasında yarın saat 18.30'da Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan Denizlispor, dün akşam yaptığı antrenman çalışmalarını tamamladı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 29. haftasında yarın saat 18.30'da Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan Denizlispor, dün akşam yaptığı antrenman çalışmalarını tamamladı.

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Bugün saat 12.00'de özel uçakla Çardak Havaalanı'ndan Trabzon'a hareket edecek olan yeşil siyahlı ekip buradan karayolu ile Rize'ye geçecek. Denizlispor, öğleden sonra maçın son antrenmanını Rize'de gerçekleştirecek ve otel'de maç saatini beklemeye başlayacak. Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Recep Niyaz ve Ogenyi Onazi ile kart cezalıları Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz kadroda yer almayacağı belirtildi. Bağırsak operasyonu sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Isaac Sackey ise kamp kadrosuna alındığı açıklandı.

Çaykur Rizespor maçının Denizlispor kafilesi açıklandı

Yeşil-siyahlı kafilede yer alan futbolcular, " Tolgahan Acar, Hüseyin Altıntaş, Ismail Aissati, Alihan Kalkan, Hugo Rodallega, Hadi Sacko, Kibong Mbamba, Tiago Lopes, Muhammet Özkal, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Oscar Estupinan, Özgür Çek, Radoslaw Murawski, Isaac Sackey, Sedat Şahintürk, Syam Ben Youssef, Zakarya Bergdich" şeklinde açıklandı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:15 

Son Dakika Spor Denizlispor'da Çaykur Rizespor maçında 4 oyuncu forma giyemeyecek - Son Dakika Spor
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