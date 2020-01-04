Denizlispor'da devre arası kampı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'da devre arası kampı devam ediyor - Son Dakika Spor

Denizlispor'da devre arası kampı devam ediyor

6 saat önce

Denizlispor, Antalya kampında devre arası hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizlispor'da devre arası kampı devam ediyor, System.String[]

Denizli spor, Antalya kampında devre arası hazırlıklarını sürdürüyor. Kampın ikinci günü antrenmanını bu sabah spor salonunda yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan güç ve dayanıklılık çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenmana geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık antrenmanda yer almadı.


Kampa bugün katılan tecrübeli oyuncu Recep Niyaz ve sakatlığını atlatan Zakarya Bergdich takımdan ayrı çalıştı. Defans hattına yeni genç takviyesi Muhammet Özkal ise takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.


Horozlar hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - DENİZLİ

Denizlispor, Antalya, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadını dövüp, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı
Fare zehri içerek intihar eden adam, ardında bıraktığı mektupta eşini suçladı Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:36 Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktörlüğe Tarık Daşgün getirildi - Son Dakika Spor
18:30 Uğur Tütüneker: Erkan Zengin kalibre değiştirir - Son Dakika Spor
18:24 Galatasaray Doğa Sigorta: 96 - Gaziantep Basketbol: 84 - Son Dakika Spor
18:22 Kastamonu Belediyespor - Schaeffler: 30-31 - Son Dakika Spor
18:20 Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı - Son Dakika Spor
18:15 Trabzonspor, Senegalli oyuncu Ndiaye ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
17:45 Son Dakika: Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 18:37:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'da devre arası kampı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]