Denizlispor'da diriliş zamanı

Bu sezon ilk hafta mücadelesinde konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yendikten sonra taraftarının önünde çıktığı karşılaşmalarda İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'ya 1-0, Fenerbahçe'ye 2-1, Demir Grup Sivasspor'a ise 2-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, bu kez şeytanın bacağını kırdı. Denizlispor'un iç sahadaki Çaykur Rizespor zaferiyle birlikte yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftar derin bir nefes aldı. Tehlikeli bölgeden uzaklaşan Horoz, gelecek haftalar için camiaya umut verdi.



Teknik direktör Mehmet Özdilek, 12. adamın sabırlı olmasını isteyerek destek çağrısı yaptı. Başkanı Ali Çetin ise, "Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek ve bu şehir artık Süper Lig'in vazgeçilmez markası olacak" mesajı verdi.



Bu arada Denizlispor'da, Gaziantep deplasmanı öncesi Murawski sarı kart cezalısı durumuna düştü.