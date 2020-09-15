SPOR Denizlispor'da Fabiano Leismann imzayı attı

Denizlispor'da Fabiano Leismann imzayı attı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Brezilya Ligi ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen savunma oyuncusu Fabiano Leismann'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Yeşil-siyahlılar, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Fabiano Leismann için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Leismann törende kendisini 2 yıllığına Denizlispor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Denizlispor Asbaşkanı Yavuz Cinkaya, "Fabiano Leismann'ı 2 yıllığına kadromuza kattık. Kendisi stoper ve sağ bek oyuncusu. Kendisi hızlı bir oyuncu, takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çok yönlü bir oyuncu. Kendisini stoper mevkisi için aldık. Leismann'ı transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Denizlispor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten deneyimli oyuncu, "Brezilya'da büyük takımlarda oynama fırsatım oldu. Portekiz Ligi ekiplerinden Boavista'da geçtiğimiz sezon forma giyip ilk Avrupa deneyimimi yaşadım. Denizlispor'a geldiğim için çok mutluyum. Kendi futbolumu, takım ve şehir için en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyorum. Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'de görev yapan Brezilyalı futbolcularla görüşerek bilgi aldım. Bu kararı alırken teknik direktörümüz Robert Prosinecki'nin benimle ilgilenmesi, Türkiye'yi ve kulübü anlatması kararımı etkiledi" diye konuştu. Asıl bölgesinin stoper olduğunu anlatan Leismann, "Geçen sezon Boavista'da oynarken bu mevkiye iyice adapte oldum. Avrupa'da stoper mevkisi Brezilya'ya göre daha farklı oynanıyor. 2014'te Chapecoense'de forma giyerken en iyi sağ bek seçildim. O mevki de de oynayabiliyorum" ifadelerini kullandı.