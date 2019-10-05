Denizlispor'da farklı yenilginin üzüntüsü yaşanıyor

Süper Lig'de ilk 2 haftayı 6 puanla kapatıp sezona müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, istikrarını sürdüremedi.



Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 mağlup olan yeşil-siyahlılar, son 5 karşılaşmasında 3 yenilgi ve 2 beraberlik elde ederek düşüşünü sürdürdü. En son 2015-2016 sezonunda 1'inci Lig'deyken Gaziantep FK'dan 5 gol yiyen Denizlispor, Malatya'da dağmadağın oldu. Müsabaka bitiminde büyük hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Yücel İldiz, "Rakibe karşı gereken tepkiyi gösteremedik" diye konuştu.



"TEPKİ VEREMEDİK"



Oyunun kırılma anının 28'inci dakikada penaltıdan yedikleri gol olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Yeni Malatyaspor maça etkili başladı. Biz ise tedbirli olduk. Penaltı golü ve ardından kendi hatamızdan kaynaklanan ikinci gol bizi demoralize etti. İkinci yarı oyuna ortak olmayı amaçladık. Skor 3-0 olunca oyundan tamamen düştük. Beni en çok üzen şey tepki veremememiz oldu. Özellikle son 20-25 dakika hiç böyle bir dağınık görüntü vermemiştik. Ne olursa olsun bu şekilde oynamamalıydık" ifadelerini kullandı.



"MİLLİ ARA İLAÇ OLACAK"



Milli maç arasının kendileri için çok önemli olacağını sözlerine ekleyen Yücel İldiz, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Bu süreçte tüm tedbirleri alacağız. Gereken dersleri çıkaracağız. Ligin yeni takımıyız, belli bir kadromuz var bu kadro ciddi bir kadro. Allah'tan milli maç arası geldi. Bundan sonraki haftalarda hiçbir şekilde böyle bir perfrmans sergilememeliyiz. Yoksa maçın içinde bir sürü tartışılacak karar var ama biz yine de gerekenleri yapamadık."



Denizlispor, milli aranın ardından evinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.



