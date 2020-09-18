Denizlispor'da Fede Varela imzayı attı

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı ofansif orta saha oyuncusu Fede Varela'yı 2+1 yıllığına renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas'ta forma giyen 23 yaşındaki Fede Varela için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ve Asbaşkanı Uğur Bağbaşlıoğlu katıldı. Arjantinli futbolcu Varela törende kendisini 2+1 yıllığına Denizlispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.Törende konuşan Varela, Denizlispor'da forma giyeceği için mutlu olduğunu belirterek transferde emeği geçen yöneticilere teşekkür etti.