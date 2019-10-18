Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Rodallega'nın yerine Estupinan...
Son Dakika Spor Denizlispor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Rodallega'nın yerine Estupinan...

Denizlispor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Rodallega'nın yerine Estupinan...

1 saat önce

En son 2009-2010 sezonunun açılış haftasında ağırladığı sarı-lacivertlileri 10 yıldan uzun süre sonra konuk edecek Denizlispor'da taraftarlar, 100 ile 400 TL arasında değişen fiyatlarda satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösteriyor.

Denizlispor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Rodallega'nın yerine Estupinan..., System.String[]

En son 2009-2010 sezonunun açılış haftasında ağırladığı sarı-lacivertlileri 10 yıldan uzun süre sonra konuk edecek Denizlispor'da taraftarlar, 100 ile 400 TL arasında değişen fiyatlarda satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösteriyor.


Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nın yine tıklım tıklım dolması bekleniyor.


Yeşil-siyahlı taraftarlar, İstiklal Marşı okunurken hep beraber asker selamı vererek kahraman Mehmetçiklerimize destek olmayı planlıyor.


RODALLEGA'NIN YERİNE ESTUPINAN!


Ligde 5 maçtır kazanamayan, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki ilk maçta Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi yenerek çıkışa geçmeyi hedefleyen Denizlispor'da sakatlığı süren Rodallega'nın yerine ileri uçta Estupinan forma giyecek.


Denizlispor Başkanı Ali Çetin, önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Yeni teknik patronumuz Mehmet Özdilek yönetiminde Fenerbahçe karşısında iyi bir netice almayı hedefliyoruz. Futbolcularımız taraftarlarımızın önünde sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacak" dedi.


Rodallega'nın Trabzonspor günlerinden... Minik taraftara jest!


Mehmet Özdilek, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:37 
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