Denizlispor'da futbolcular Sivasspor maçına çıkmak istemiyor - Son Dakika
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Denizlispor'da futbolcular Sivasspor maçına çıkmak istemiyor

6 saat önce

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivassporun konuğu olacak Yukatel Denizlispor'da koronavirüs krizi çıktı.

Denizlispor'da futbolcular Sivasspor maçına çıkmak istemiyor, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivassporun konuğu olacak Yukatel Denizlispor'da koronavirüs krizi çıktı. Takımdaki futbolcuların salgın hastalık nedeniyle liglerin ertelenmesini istediği ve Sivas deplasmanına gitmek istemedikleri belirtildi.


Burak Özsaraç, oyuncuların koronavirüs nedeniyle psikolojik yönden oldukça olumsuz etkilendiğini belirterek, "Oyuncular kendilerinin ve ailelerinin sağlığı için çok ciddi endişe içerisindeler. Bu ortamda ne antrenman yapmak istiyorlar ne de müsabakaya çıkmak istiyorlar. Şikayetlerini bana bildiriyorlar. Biz de onları ikna etmekte çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Futbolcular önce sağlık diyorlar. Biz de onlara söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Oyuncularımız, Sivas deplasmanına gitmek ve maça çıkmak istemiyor. Futbolcularımız liglerin ertelenmesini talep ediyor" dedi.

Denizlispor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:03 

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