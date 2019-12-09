Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da futbolculara 2 gün izin verildi
Son Dakika Spor Denizlispor'da futbolculara 2 gün izin verildi - Son Dakika Spor

Denizlispor'da futbolculara 2 gün izin verildi

7 saat önce

Süper Ligin 14. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ederek sahadan 1-1'lik sonuç ve bir puanla ayrılan Denizlispor'da teknik heyet tarafından futbolculara 2 gün izin verildi.

Denizlispor'da futbolculara 2 gün izin verildi, System.String[]

Süper Ligin 14. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ederek sahadan 1-1'lik sonuç ve bir puanla ayrılan Denizlispor'da teknik heyet tarafından futbolculara 2 gün izin verildi.


Bugün ve yarın izin yapacak olan yeşil siyahlı ekip, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına 11 Aralık Çarşamba günü başlayacak. Takımda kart cezalısı olduğu için Başakşehir maçında forma giyemeyen Zakarya Bergdich'in cezası sona ererken, bu maçta dördüncü sarı kartını gören Sackey cezalı duruma düştü. Sackey Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.


Sakatlığı sebebiyle Medipol Başakşehir maç kadrosunda yer almayan Kibong Mbamba bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Tedavisi devam eden Sapunaru'nun ise Çarşamba günü yapılacak kontrollerden sonra takımla çalışmalara başlayıp başlamayacağına karar verilecek. - DENİZLİ

Denizlispor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:31 Kaynak: İHA
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