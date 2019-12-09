Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da futbolculara 2 gün izin verildi
Son Dakika Spor Denizlispor'da futbolculara 2 gün izin verildi - Son Dakika Spor

Denizlispor'da futbolculara 2 gün izin verildi

6 saat önce

Bugün ve yarın izin yapacak olan yeşil siyahlı ekip, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına 11 Aralık Çarşamba günü başlayacak.

Denizlispor'da futbolculara 2 gün izin verildi, System.String[]

Bugün ve yarın izin yapacak olan yeşil siyahlı ekip, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına 11 Aralık Çarşamba günü başlayacak. Takımda kart cezalısı olduğu için Başakşehir maçında forma giyemeyen Zakarya Bergdich'in cezası sona ererken, bu maçta dördüncü sarı kartını gören Sackey cezalı duruma düştü. Sackey Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.


Sakatlığı sebebiyle Medipol Başakşehir maç kadrosunda yer almayan Kibong Mbamba bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Tedavisi devam eden Sapunaru'nun ise Çarşamba günü yapılacak kontrollerden sonra takımla çalışmalara başlayıp başlamayacağına karar verilecek.


Trabzonspor, Başakşehir, Çarşamba, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:27 
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