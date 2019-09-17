Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da futbolculara ceza geliyor
Son Dakika Spor Haber

Denizlispor'da futbolculara ceza geliyor

2 saat önce

Yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında kurmayların prim-ceza yönetmeliği gereğince alınan iç saha yenilgisi yüzünden futbolculara 30'ar bin TL'lik fatura kesecekleri ifade edildi.

Denizlispor'da futbolculara ceza geliyor, System.String[]

Yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında kurmayların prim-ceza yönetmeliği gereğince alınan iç saha yenilgisi yüzünden futbolculara 30'ar bin TL'lik fatura kesecekleri ifade edildi. Teknik direktör Yücel İldiz'in de bu hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı için hazırlıklara vakit kaybetmeden başladığı ve takımın iznini iptal ettiği vurgulandı.


Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, bu yenilginin iyi olmadığını söyleyerek, "Kendi saha ve seyircimizin önünde kaybetmemiz bizleri üzdü. Sahada daha iyi bir oyun sergilemeliyiz. Uzun haftalar sonra ilk mağlubiyetimizi aldık. Artık önümüze bakacağız. Kayserispor maçını deplasmanda kazanmak istiyoruz. Kayseri'den puanlarla döneceğiz" diye konuştu. Hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.


Kayserispor, prim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milyonerler 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni reklam filminde rap şarkı söyledi Ekrem İmamoğlu İBB'de yaptıklarını açıkladı: 3.5 milyar TL tasarruf ettik, merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz Fenerbahçe'den flaş karar! Alanyaspor maçı için TFF'ye itiraz edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 14:19:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da futbolculara ceza geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]