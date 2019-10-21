Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Son Dakika Spor Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

1 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, ısınma bölümünün ardından taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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