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Denizlispor'da görev dağılımı belli oldu - Son Dakika

Denizlispor'da görev dağılımı belli oldu

20.09.2021 20:31
Denizlispor'da görev dağılımı belli oldu, System.String[]

Denizlispor Kulübü'nde yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu.

Denizlispor Kulübü'nde yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu. Başkan Mehmet Uz yönetimindeki yeşil-siyahlı kulüpte, Fethi Akcan, Refik Kapan, Derviş Gedik ve Ali inceören başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

17 Eylül 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan Mehmet Uz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı ise, "Başkan: Mehmet Uz, Başkan Yardımcıları: Fethi Akcan, Refik Kapan, Derviş Gedik, Ali İnceören, Prof. Futbol Şube : Necip İrdem, Hikmet Olgun, Mehmet Teke, Ali İnceören, Basın ve Dış İlişkiler: Taner Atilla, Fethi Akcan, Stadyum ve Tesisler: Fethi Akcan, Ahmet Aşıkoğlu, Refik Kapan, Mali İşler: Fethi Akcan, Ferhat Yıldırım, Seyit Berber, Ersen Kaplan, Hukuk İşleri: İzzet Çağlar Altunbaş, Ersen Kaplan, İsmet Kaya, Altyapı: Recep Dayı, Hasan Yıldırım, Ali Yörümez, İsmet Kaya, Store ve Reklam: Mehmet Teke, Derviş Gedik, Ömer Tuncer, İsmail Kartal, AR-GE: Mehmet Teke, Nedim Demirkan, İsmet Kaya, Hüseyin Eren" şeklinde oldu. - DENİZLİ

Denizlispor'da görev dağılımı belli oldu

Fethi Akcan, Denizlispor, Mehmet Teke, Gedik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da görev dağılımı belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Denizlispor'da görev dağılımı belli oldu - Son Dakika
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