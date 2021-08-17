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Denizlispor'da Gülpınar dönemi - Son Dakika

Denizlispor'da Gülpınar dönemi

17.08.2021 11:50
Denizlispor'da Gülpınar dönemi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de 3 Ağustos'taki olağanüstü kongrede göreve gelip dün transfer yasağını kaldıran yönetim, teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar'ı getirdi.

TFF 1'inci Lig'de 3 Ağustos'taki olağanüstü kongrede göreve gelip dün transfer yasağını kaldıran yönetim, teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar'ı getirdi. Geçen sezon Süper Lig'den düşen kadrosu dağılıp ligin ilk maçında Bandırmaspor'a 2-0 yenilen Denizlispor'da teknik adam arayışlarına hız veren kurmaylar, takımın eski futbolcularından 42 yaşındaki Gülpınar'da karar kıldı. Yeşil-siyahlılarda daha önce 2002-2008 yılları arasında 6 sezon forma giyen Gülpınar, teknik adam olarak Serik Belediyespor, Vanspor, Elazığspor ve Afyonspor'da görev yaptı.

Sabah saatlerinde Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelen Gülpınar, sezon sonuna kadar süren resmi sözleşmeye imza attı. Gülpınar, yeşil-siyahlı ekipte göreve geldiği için mutlu olduğunu belirterek, bu sezon iyi bir Denizlispor izletmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ise Serhat Gülpınar'a güvendiklerini ifade ederek, takımı güçlendirme adına transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

TRANSFERDE İMZALAR BAŞLIYOR

Kulüpte aylar süren bekleyişin ardından görev gelir gelmez transfer yasağını kaldırıp ilk hamle olarak Tuzlaspor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'a imza attıran Denizlispor yönetimi, eski futbolcularına kanca attı. Transferde hızlı adımlar atıp iyi bir kadro oluşturmaya çalışacak yeşil-siyahlılar, bonservisi elinde olan uygun maliyetli futbolcuları transfer etmek için atağa kalktı. Ege ekibinde eski kaleci Adam Stackhowiak ve Ogenyi Onazi ismi gündeme geldi. Geçen sezon Altay'da forma giyen deneyimli file bekçisi Stackhowiak'ın yeniden Denizlispor'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Orta saha transferi için eski oyuncularından İsmail Aissati ile de görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlı ekibin anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.


- Denizli
Denizlispor'da Gülpınar dönemi

Serhat Gülpınar, Denizlispor, Transfer, Gülpınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da Gülpınar dönemi - Son Dakika Spor


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