Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Hedef Adana Demirspor Maçını Kapalı Gişe Oynamak

Denizlispor'da Hedef Adana Demirspor Maçını Kapalı Gişe Oynamak

2 saat önce

Denizlispor hafta sonu oynayacağı Adana Demirspor maçını kapalı gişe oynamayı hedeflerken, maçın satışa çıkan biletlerinden 11 bine yakınının satıldığı ve 4 bin biletin de kaldığı belirtildi.

Denizlispor'da Hedef Adana Demirspor Maçını Kapalı Gişe Oynamak, System.String[]
Denizlispor hafta sonu oynayacağı Adana Demirspor maçını kapalı gişe oynamayı hedeflerken, maçın satışa çıkan biletlerinden 11 bine yakınının satıldığı ve 4 bin biletin de kaldığı belirtildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor yarın Adana Demirspor'un ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri hafta başında satışa çıkarken kulüp yönetiminden alınan bilgilerde 15 bin biletten 11 bine yakınının satıldığı kaydedildi. Rakip takım için ayrılan 750 biletten ise 560'nın satıldığı ifade edildi. Karşılaşma için toplam 15 bin bilet satışa çıkarken biletlerinden 3'te ikisinden fazlasının satıldığı öğrenildi. Karşılaşmanın bilet satışlarının devam ettiği ve yeşil-siyahlı ekipte hedefin maçı kapalı gişe oynamak.

Denizlispor'da 1 sakat futbolcu bulunuyor

Öte yandan Denizlispor'da dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Muhammed Himmet Ertürk'ün çekilen MR ve yapılan kontrollerinde sağ arka adalesinde 1. derece yırtık olduğu tespit edilirken, Ertürk'ün sahalardan 3 hafta uzak kalacağı öğrenildi.

Yeşil-siyahlılarda başka sakat veya kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Deniz Vural, Keremcan Akyüz, Recep Niyaz, Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Akyüz ve Ziya Alkurt'un sarı kart cezası sınırında olduğu açıklandı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Denizlispor, Spor
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