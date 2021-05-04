Denizlispor'da hedefler tutmadı

SÜPER Lig'de hafta sonunda evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek bitime 3 maç kala küme düşen ilk takım olan Yukatel Denizlispor'da sezon başında konulan hedeflerin hiçbiri gerçekleşmedi. Sezon içinde 5 farklı teknik direktörle çalışan ancak kötü gidişe bir türlü çare bulamayan Ege ekibi, 2 sezonluk Süper Lig macerasında acı sonu yaşadı.

Denizlispor bu sezon Süper Lig'de en fazla teknik direktör değiştiren takımlardan biri oldu. Sezona Robert Prosinecki yönetiminde başlayan yeşil-siyahlılar, üst üste alınan yenilgilerin ardından Hırvat teknik adamın görevine son verdi. Prosinecki görev yaptığı sürede 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ardından kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde 3 maça çıkan Denizlispor, bu süreçte 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.