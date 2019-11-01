Denizlispor'da Hugo Rodallega sevinci

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmanda, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında İçel İdman Yurdu'na karşı alınan 4-1'lik galibiyetten dolayı futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenman yaklaşık 3 saat sürdü.



Öte yandan, yaklaşık 3 haftadır sakat olan takımın yıldız futbolcularından Hugo Rodallega da takımla birlikte antrenmana çıktı. Rodallega'nın, Mehmet Özdilek'in görev vermesi halinde Sivasspor maçında oynayabileceği öğrenildi.



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