Denizlispor'da Hugo Rodallega sevinci
6 saat önce
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmanda, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında İçel İdman Yurdu'na karşı alınan 4-1'lik galibiyetten dolayı futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmanda, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında İçel İdman Yurdu'na karşı alınan 4-1'lik galibiyetten dolayı futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenman yaklaşık 3 saat sürdü.
Öte yandan, yaklaşık 3 haftadır sakat olan takımın yıldız futbolcularından Hugo Rodallega da takımla birlikte antrenmana çıktı. Rodallega'nın, Mehmet Özdilek'in görev vermesi halinde Sivasspor maçında oynayabileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:30
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