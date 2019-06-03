Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da iç transfer harekatı
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Denizlispor'da iç transfer harekatı

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, iç transfere ağırlık verdi.

Denizlispor'da iç transfer harekatı, System.String[]

SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, iç transfere ağırlık verdi. Sol beki Kerem Can ile anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar orta saha İsmail Aissati ve kaleci Adam Stachowiak için de geri sayıma geçti. İki oyuncuyu takımda tutmak için yoğun mesai harcayan yeşil-siyahlı yönetimin özellikle Aissati konusunda oldukça uğraş verdiği bildirildi. Faslı oyuncu Süper Lig'de yıllık 500 bin euro talep ederken, kurmayların 400 bin euroda ısrarcı oldukları vurgulandı. Başkan Ali Çetin'in Ramazan Bayramı biter bitmez Aissati'yi ikna edeceğini yakın çevresine söylediği vurgulandı. 
Denizlispor'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Polonyalı file bekçisi Stachkowiak'ın da takımda kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. Aissati bu sezon 33 maçta forma giyerken 3 gol attı. Stachkowiak ise 32 müsabakada boy gösterdi. İç transferi sorunsuz tamamlayıp takımın iskeletini korumayı hedefleyen yönetimin sözleşmesi devam eden futbolcuların ücretinde ise iyileştirme yapacağı dile getirildi. Dış transferde de nabız yoklamayı sürdüren Denizlispor'un 1. Lig'de Play-Off finali oynayan Hatayspor'un iki oyuncusu Murat Paluli ve Caner Hüseyin Bağ ile ilgilendiği ileri sürüldü.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:28 Kaynak: DHA
Kerem Can, Denizlispor, Spor
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