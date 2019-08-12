Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da iki ayrılık
Son Dakika Spor Haber

Denizlispor'da iki ayrılık

1 saat önce

Transfer sezonunu oldukça hareketli geçiren yeşil-siyahlılarda Burak Altıparmak ve Muhammet Himmet takımdan gönderildi.

Denizlispor'da iki ayrılık, System.String[]
Transfer sezonunu oldukça hareketli geçiren yeşil-siyahlılarda Burak Altıparmak ve Muhammet Himmet takımdan gönderildi. İki futbolcuyla bir araya gelen yönetimin karşılıklı olarak anlaşma sağladığı bildirildi. Denizlispor'un yapılacak takviyelere göre yine bazı futbolcularıyla vedalaşacağı vurgulandı.

Ege ekibine 2016-2017 sezonunda Almanya'nın Magdeburg takımında transfer olan 28 yaşındaki orta saha Burak, 3 sezonda 90 resmi maça çıktı. Geçen sezon ise 27 lig maçında boy gösteren Burak Altıparmak toplam 1259 dakika sahada kaldı.

Denizlispor'a geçen senenin başında Gazişehir'den gelen 25 yaşındaki Muhammet Himmet ise 16 müsabakaya çıktı. Orta alanda görev yapan Muhammet 686 dakika süre alıp 1 kez gol sevinci yaşadı.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Pedro Rebocho transferini açıkladı
Fenerbahçe, Kolarov'un alternatifini buldu: Riza Durmisi Neymar transferinde görüşmeler tıkandı Fatih Terim'in ardından Feghouli de ameliyat oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 15:32:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da iki ayrılık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]