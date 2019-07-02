Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da iki transfer daha tamam
Son Dakika Spor Haber

Denizlispor'da iki transfer daha tamam

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor transferde gaza bastı.

Denizlispor'da iki transfer daha tamam, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor transferde gaza bastı. Daha önce Trabzonspor'dan golcü Rodallega, Sivasspor'dan kaleci Tolgahan, Kayserispor'dan stoper Sapunaru ve sağ bek Lopes'i renklerine bağlayan yeşil-siyahlıların, İngiltere ekibi Leeds United'ın kanat oyuncusu Hadi Sacko ve bonservisi Beşiktaş'ta bulunan orta saha Sedat Şahintürk ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan 25 yaşındaki Malili Sacko 15 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş'ın Balıkesirspor Baltok'a kiraladığı 23 yaşındaki Sedat ise 33 karşılaşmada forma giyip, istikrarlı bir tablo çizdi. Yönetimin iki oyuncuyla hafta sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.
Öte yandan, yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Denizlispor'da ilk antrenmana yeni transferlerden sadece kaleci Tolgahan katıldı. Teknik direktör Yücel İldiz'in isteği üzerine baş yardımcı antrenör olarak göreve getirilen teknik direktör Fayyaz Uçar da mesaiye başladı. Lopes, Sapunaru ve Rodallega'nın ise 5 Temmuz'da Afyon'da başlayacak kampa dahil olacağı ifade edildi.
 


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:59 Kaynak: DHA
Denizlispor, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Azubuike için yarışıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fabien Ernst'ten Max Kruse'ye Türkiye uyarısı: Çok çabuk harcanırsın Sky Sports duyurdu: Beşiktaş, Boateng ile görüşüyor Manchester United ile sözleşme yenileyen Rashford maaşını 12'ye katladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:06:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da iki transfer daha tamam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]