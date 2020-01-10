Denizlispor'da ikinci yarı kombine bilet fiyatları açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'da ikinci yarı kombine bilet fiyatları açıklandı - Son Dakika Spor

Denizlispor'da ikinci yarı kombine bilet fiyatları açıklandı

7 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in ikinci yarısında iç sahada oynayacağı müsabakaları kombine bilet fiyatları açıkladı.

Denizlispor'da ikinci yarı kombine bilet fiyatları açıklandı, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in ikinci yarısında iç sahada oynayacağı müsabakaları kombine bilet fiyatları açıkladı.


Denizlispor'un iç saha müsabakalarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları belirlendi. Kombineler bugün satışa sunulacak. Kombine bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:


"VIP 2 bin TL (Öğrenci indirimi yok), loca önü ve B, D üst tribün sivil bin 250 TL, öğrenci bin TL, E ve A üst tribün sivil 625 TL, öğrenci 500 TL, A ve E alt tribün sivil 500 TL, öğrenci 400 TL, maraton tribünü sivil 450 TL, öğrenci 337 Lira 50 kuruş, kale arkası tribünü ise sivil 175 TL, öğrenci 140 TL."


Öte yandan Denizlispor sezon başında açıkladığı bilet fiyatları vatandaşlara yüksek geldiği için fiyatlara yüzde 20 civarında indirim uygulanmıştı. Sezonun ikinci yarısında açıklanan bilet fiyatları ise bir önceki döneme göre düşürüldü. - DENİZLİ

Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi
Rıza Çalımbay'dan "Zorlu" açıklaması: Farklı yere çekilmesini kabul etmiyorum MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evi hakkında bilinmeyenleri anlattı Kaçak avcılara 40 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
16:32 Giresunspor, Marko Milinkovic ile anlaştı - Son Dakika Spor
16:28 Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralandı - Son Dakika Spor
16:28 Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika Spor
16:26 Giresunspor, Marko Milinkovic'i transfer etti - Son Dakika Spor
16:26 Sefa Durmuş Karacabey Belediyespor'da - Son Dakika Spor
15:36 Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
15:20 Sergen Yalçın: Simon Falette ile sezon başında ilgilendik - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 16:35:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'da ikinci yarı kombine bilet fiyatları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]