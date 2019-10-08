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Denizlispor'da ildiz'e güvenoyu

23 dakika önce

SÜPER Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Yukatel Denizlispor'da geleceği tartışılan teknik direktör Yücel İldiz'e, yönetimden güvenoyu çıktı.

Denizlispor'da ildiz'e güvenoyu, System.String[]

SÜPER Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Yukatel Denizlispor'da geleceği tartışılan teknik direktör Yücel İldiz'e, yönetimden güvenoyu çıktı. Verilen iznin ardından Denizli'ye dönüp 20 Ekim Pazar günü iç sahada oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan deneyimli teknik adamın görevinin başında olduğu vurgulandı. İldiz'in özellikle sosyal medyada kendisi hakkında çıkan haberlere sitem ettiği ifade edildi. İldiz'in yakın çevresine, "Benimle ilgili algı yapılıyor. Görevimin başındayım. Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" dediği öğrenildi.

Başkan Ali Çetin'in, "2 maç kaybettik diye teknik adam gönderilmez, Yücel hoca bizim bababız, Allah ondan razı olsun" açıklamalarının ardından profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat da tecrübeli teknik adama destek verdi. Yeni Malatyaspor yenilgisinin herkesi üzdüğünü ancak toparlanacaklarını ifade eden Fırat, "Henüz ligin başındayız. Böyle kazalar olacak. Önümüzde daha 27 maç var. Kimse karamsarlığa kapılmasın" yorumunu yaptı. Öte yandan, Yeni Malatyaspor maçında sedye ile sahayı terk eden, milli arada tatile çıkan golcü Rodallega'da ciddi bir sorun olmadığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor, Yücel İldiz, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:06 Kaynak: DHA
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