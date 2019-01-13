Denizlispor'da İldiz İnanıyor
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig'in ikinci yarısında hedefini zirve olarak belirleyen Denizlispor, Antalya kampını noktalarken teknik direktör Yücel İldiz takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi.
Spor Toto 1'inci Lig'in ikinci yarısında hedefini zirve olarak belirleyen Denizlispor
, Antalya
kampını noktalarken teknik direktör Yücel İldiz
takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi.
"Kaldığımız yerden devam edeceğiz" diyen deneyimli teknik adam, "Antalya'daki çalışmalarımız sorunsuz bitti. Herkes büyük bir özveriyle işini yaptı. Gerek yaptığımız transferlerle gerekse idmanlarımızla verimli bir kampı geride bıraktık. İkinci yarıya en iyi şekilde gireceğiz" dedi.
Antalya'da Gümüşhanespor
, Yeni Malatyaspor
ve Çaykur Rizespor
'la özel maçta karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Yücel İldiz, "Gümüşhanespor'u yenip diğer iki maçı kaybettik. Ancak skorların bizim için hiç önemi yok. Biz ilk yarıda oynadığımız futbolun üzerine koymaya gayret ettik. Seviyemizi de yükselttiğimize inanıyorum. Denizlispor olarak hedeflediğimiz yerdeyiz. Ligi istediğimiz konumda bitireceğiz" şeklinde konuştu. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:56 Kaynak: DHA
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