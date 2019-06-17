Denizlispor'da ilk imza Sapunaru'dan
58 dakika önce
SPOR Toto Süper Lig'in yeni temsilcisi Denizlispor, dış transferde ilk imzayı Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Rumen stoper Cristian Sapunaru'ya attırdı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:42 Kaynak: DHA
SPOR Toto Süper Lig'in yeni temsilcisi Denizlispor
, dış transferde ilk imzayı Kayserispor
ile sözleşmesi sona eren Rumen stoper Cristian
Sapunaru'ya attırdı. Haluk Ulusoy
Tesisleri'nde düzenlenen törenle 35 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına yeşil-siyahlılara imza attı. Sapunaru'nun alacağı ücret konusunda bir açıklama yapılmazken, deneyimli oyuncu, "Denizlispor'a transferim gerçekleştiği için çok mutluyum. Yeni takımımla önemli başarılar yakalamak için çok çalışacağım" dedi.
- Denizli
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