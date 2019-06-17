Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da ilk imza Sapunaru'dan
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Denizlispor'da ilk imza Sapunaru'dan

58 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'in yeni temsilcisi Denizlispor, dış transferde ilk imzayı Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Rumen stoper Cristian Sapunaru'ya attırdı.

Denizlispor'da ilk imza Sapunaru'dan, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig'in yeni temsilcisi Denizlispor, dış transferde ilk imzayı Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Rumen stoper Cristian Sapunaru'ya attırdı.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle 35 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına yeşil-siyahlılara imza attı. Sapunaru'nun alacağı ücret konusunda bir açıklama yapılmazken, deneyimli oyuncu, "Denizlispor'a transferim gerçekleştiği için çok mutluyum. Yeni takımımla önemli başarılar yakalamak için çok çalışacağım" dedi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:42 Kaynak: DHA
Kayserispor, Denizlispor
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