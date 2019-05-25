Denizlispor'da ilk yolcu Abdülkerim

SPOR Toto Süper Lig'de 9 yıl sonra mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da defansta görev yapan Abdülkerim Bardakçı ile yola devam edilmeyeceği açıklandı. Başkan Ali Çetin, Atiker Konyaspor'dan kiralanan ve bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini alamayacaklarını söyledi. Abdülkerim'in yerine sözleşmesi süren Oğuz Yılmaz'ı kadroda tutacaklarını belirten Çetin, "Keşke Abdülkerim'i de alsak. Ancak maalesef hem bonservisine hem de kendisine para veremeyiz. Bütçemiz belirli. Hak edene hak ettiği parayı vereceğiz. Kaliteli ve fiyatı uygun futbolcu almak istiyoruz. Çok iddialı isimler almak isteriz ama bunlar bütçe ile doğru orantılı. Bize 10 numara hizmet verecek futbolcuya biz de 10 numara hizmet vereceğiz. Buraya kulübü batırmaya gelmedik. Yeni sezonda hedefimize yürüyeceğiz kulübü de borçlandırmayacağız" dedi.

Yeni sezonu yönetim toplantısında masaya yatırdıklarını anlatan Ali Çetin, "Hedefimiz ilk 5'in içinde yer alabilmek. Bu doğrultuda takviyeler yapacağız. Değişiklikler olacak. Sözleşmesi olup yolumuzu ayıracağımız oyuncular da var. Başkan da olsam çok müdahil olmuyorum. Transferde bizimle birlikte çalışmaya başlayan eski futbolcumuz Burak Özsaraç ve profesyonel şube bu konulara karar verecek. Ön görüşmelerini yapacak. Havuzda toplayacağımız isimler üzerinde de çalışma yapacağız. 6 kişilik komitemiz olacak. Her şeye burnumu sokmak istemiyorum, herkes görevini yapmalı. Bu heyet konulara karar verecek ve yapılan çalışmaları kamuoyuna açıklayacak" diye konuştu. Çetin, teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde 25 Haziran'da top başı yapacaklarını da sözlerine ekleyerek, "Öncelikle Palandöken, Bolu ve Afyonkarahisar'da çalışacağız. Yurt dışı kampını Avusturya ya da Almanya'da yapacağız. 14 günlük kamp programı düşünüyoruz. Yurt dışı kampının masraflarını sponsorumuz Yukatel karşılayacak" diye konuştu.



- Denizli