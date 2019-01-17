Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da İnce Hesaplar

Denizlispor'da İnce Hesaplar

51 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'deki ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü en yakın takipçisi Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Denizlispor, rakibiyle arayı açmanın hesaplarını yapıyor.

Denizlispor'da İnce Hesaplar, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'deki ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü en yakın takipçisi Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Denizlispor, rakibiyle arayı açmanın hesaplarını yapıyor. 

Denizlispor ligde ilk yarıyı 36 puanla 2'nci sırada direkt Süper Lig hattında tamamlarken, 3'üncü sıradaki Gazişehir ise 31 puan topladı. Ümraniyespor'un da 31 puanı var. Denizlispor deplasmanda kazanması halinde devrenin henüz başında en önemli rakiplerinden birine 8 puan fark atacak. 

Mağlubiyet durumunda ise ligde yarış iyice kızışacak. Yeşil-siyahlı yönetim, maç öncesi transfer yasağını kaldırarak yeni transferler Kehinde ve Oğuz'un lisanslarını çıkarmaya çalışıyor. Denizlispor'un geçtiğimiz aylarda başkanlık görevini Ali Çetin'e bırakan Mustafa Üstek'in oğlu Muhammed Üstek, yönetimden istifa etti. Üstek'in yerine yedek yöneticilerden Ramazan Erbil, asil üyeliğe alındı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:21 Kaynak: DHA

Gaziantep, Denizlispor, Spor
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