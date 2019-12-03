Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Keremcan Akyüz'den açıklama
Son Dakika Güncel Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Keremcan Akyüz'den açıklama - Son Dakika

Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Keremcan Akyüz'den açıklama

7 saat önce

Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Keremcan Akyüz, "Yaptığım maddi ve manevi bütün fedakarlıkların ardından bundan sonraki süreçte Denizlispor'a başarılar diliyorum" dedi.

Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Keremcan Akyüz'den açıklama, System.String[]

Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Keremcan Akyüz, "Yaptığım maddi ve manevi bütün fedakarlıkların ardından bundan sonraki süreçte Denizlispor'a başarılar diliyorum" dedi.

29 Kasım'dan bu yana kadro dışı kalan Keremcan Akyüz, konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Akyüz, açıklamasında "Öncelikle 90 resmi maçta gücümün yettiğince, alın terimin son damlasına kadar mücadele ettiğim ve benim için çok farklı bir yerde olan Denizlispor kulübünden 29 Kasım 2019 tarihinde Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldım. Bu karar doğrultusunda devre arası transfer dönemine kadar hiçbir antrenman ve maça çıkamayacağım söylenerek diğer kulüplerle transfer görüşmesi yapabileceğim tarafıma bildirilmiştir. Yaptığım maddi ve manevi bütün fedakarlıkların ardından bu şekilde ayrılmayı hak ettiğimi asla düşünmüyorum. Bugüne kadar bana verdiği destekler için Denizlispor taraftarına ve personeline çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Denizlispor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Mehmet Özdilek, Keremcan Akyüz, Denizlispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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