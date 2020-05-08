Denizlispor'da kaleye gençlik aşısı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kaleci Adam Stackhowiak ile yolların ayrılmasının ardından yeşil siyahlı takımın altyapısında görev yapan file bekçiler Ali Eren Yalçın ve Abdülkadir Sünger A takıma yükseldi. Genç kaleciler takımla birlikte çalışmalara başladı.

Yukatel Denizlispor'da Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından, yeşil siyahlı ekip bu bölgeyi altyapıdan yaptığı takviyelerle güçlendirdi. Tolgahan Acar'ın as, Hüseyin Altıntaş ise ikinci kaleci durumuna geldiği Ege ekibinde, altyapıdaki file bekçileri Ali Eren Yalçın ve Abdülkadir Sünger'e de şans doğdu. Denizlispor'da A takıma yükseldiği için mutlu olduğunu belirten Ali Eren, "Altyapısından yetiştiğim Denizlispor'da hayalimi gerçekleştirdim. Takımımız için her zaman çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Abdülkadir ise, "Takımımızda çok güzel bir atmosfer var. Altyapıda iyi bir eğitim aldık. Kendimi geliştirip burada kalıcı olmak için çok çalışacağım" diye konuştu.