Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Kappel İkinci Planda

Denizlispor'da Kappel İkinci Planda

9 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde Ankaragücü'nden santrfor Kehinde ve Balıkesirspor Baltok'tan stoper Oğuz'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Denizlispor kulüple adı anılan Altaylı Kappel'in ikinci planda olduğu öğrenildi.

Denizlispor'da Kappel İkinci Planda, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde Ankaragücü'nden santrfor Kehinde ve Balıkesirspor Baltok'tan stoper Oğuz'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Denizlispor kulüple adı anılan Altaylı Kappel'in ikinci planda olduğu öğrenildi.

Yönetimin yurt dışından başka bir oyuncuyla görüştüğü, transferin olmaması durumunda Kappel'e yöneleceği ifade edildi. Teknik direktör Yücel İldiz'in kurmaylarına bu bölge için 4 futbolcu adı verdiği belirtildi.

Öte yandan Denizlispor'un İstanbulspor'dan ayrılan eski futbolcusu Barış Örücü'yü transfer etmek istediği bildirildi. Balıkesirsporlu Sedat'la ise görüşmeler devam ediyor. Gözden çıkarılıp serbest kalan Cenk Güvenç ise Afjet Afyonspor'a transfer oldu. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:14 Kaynak: DHA

Spor
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