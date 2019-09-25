Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
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Denizlispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

2 saat önce

İtalya'nın Palermo takımından transfer edilen 25 yaşındaki Murawski, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarları önünde maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Denizlispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

İtalya'nın Palermo takımından transfer edilen 25 yaşındaki Murawski, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarları önünde maçı kazanmak istediklerini söyledi.


Murawski, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini ve her hafta daha iyiye gittiklerini anlatarak şöyle konuştu:


"Ligdeki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Özellikle gol atayım diye uğraşmıyorum, takımın sonuçları daha önemli. İnşallah benim için güzel bir motivasyon oldu. Kasımpaşa maçında sahamızda mutlak galibiyet istiyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Konsantrasyonumuz yüksek."


Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo Estupinan da takıma hızlı uyum sağladığını ifade ederek, " Kayseri'de forma şansı bulduğum için inanılmaz mutluyum. Deplasmanda oynamamıza rağmen iyi iş çıkardık, güzel bir oyun ortaya koyduk. Kazanmaya yakın olan taraftık. Çok önemli bir puan aldık. Her an forma giyecek gibi hazır olmak gerekiyor. Takımım ve teknik heyet için iyi çalışıyorum. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. İlk 11'de ya da yedek kulübesinden maça girdiğimizde bir katkıda bulunmamız gerekiyor." diye konuştu.


Kasımpaşa, Palermo, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:05 
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